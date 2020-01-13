5 самых популярных трендов в новом доме

Желаемые характеристики в загородном доме со временем меняются, и дизайн продолжает развиваться, отражая текущие предпочтения людей. Несмотря на то, что некогда считалось важным, формальная гостиная сегодня, как правило, рассматривается как ненужная, если не прямая трата квадратных метров, которые можно использовать лучше. Сегодняшние покупатели, когда заказывают проект дома не стесняются того, чего хотят. По данным Национальной ассоциации домостроителей, запросы покупателей ориентированы на следующие особенности:

Отдельная прачечная. Домовладельцы подавляющим большинством запрашивают пространство, которое не выполняет двойную функцию коридора от гаража к кухне или существует только в качестве запоздалой мысли, спрятанной в маленьком шкафу. Домохозяйки хотят иметь возможность сортировать грязное белье и складывать чистую одежду; часто запрашиваются такие удобства, как раковина, сушилка для белья или встроенная гладильная доска. Хранение и освещение, предпочтительно дневной свет, считаются необходимостью, и индивидуальные планы дома могут включать специальные функции, такие как душ для собак и большие шкафы. Прачечные на втором этаже предлагают дополнительное удобство, как и желоб для стирки от ванной комнаты наверху до прачечного центра основного уровня.

Много места для хранения. Вера в то, что в доме никогда не может быть слишком много места для хранения, применима, особенно к спальням, где гардеробные выигрывают всегда. Ценятся удобный гостевой шкаф, а также отдельный семейный шкаф рядом с задней дверью. Кладовые, для большинства покупателей жилья также нужны, часто упоминаются в гаражных помещениях, будь то встроенные шкафы и рабочий стол, или отдельное помещение для хранения. Удобный доступ на чердак важен для большинства покупателей, особенно для домов без подвалов.

Наружное пространство. Сегодня границы между внутренним и наружным жилым пространством стали несколько размытыми. С растущим акцентом на здоровый образ жизни и индивидуальные проекты домов, которые выходят на улицу из нескольких внутренних комнат, естественно, что наружное пространство становится продолжением внутреннего жилого пространства. Домовладельцы хотят большие частные внутренние дворики, которые по крайней мере частично покрыты и функционируют как дополнительные «комнаты». Хорошее наружное освещение также является требованием, как для безопасности, так и для атмосферы.

Энергоэффективность. При строительстве домов из блоков часто делаются такие конструктивные особенности, как естественное освещение, а также внедряются технологии производства энергии (геотермальная или фотоэлектрическая). Рука об руку с энергоэффективностью — это забота об окружающей среде, поэтому дизайн дома, учитывающий природную среду и сохраняющий ресурсы, полностью ценится большинством покупателей.

Игровая комната, которая казалась столь важной для молодой семьи, может легко превратиться в учебный уголок, когда дети становятся подростками. Или, в зависимости от его местоположения, он может удовлетворить потребность в домашнем офисе, художественной студии, библиотеке, игровой комнате для взрослых, когда у детей появятся другие интересы или собственные дома.